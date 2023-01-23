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США видят успехи украинских военных под Кременной, - Пентагон

Фото: США видят успехи украинских военных под Кременной (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в районе Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джека Детча в Twitter.

"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", - заявил высокопоставленный американский военный чиновник", - говорится в сообщении.

Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.

Напомним, ранее аналитики ISW заявили, что ВСУ с боями продвигаются к Сватово и Кременной Луганской области.

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