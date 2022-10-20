США не бачать причин міняти ядерну стратегію на тлі погроз РФ, - Блінкен

"Ми давали ясно зрозуміти президенту Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.) безпосередньо і в приватному порядку про серйозні наслідки, які виникнуть у разі застосування будь-якої ядерної зброї", - наголосив чиновник.

За його словами, зараз США "дуже й дуже уважно" стежать за ситуацією.

"Ми не бачимо причин зараз змінювати нашу конфігурацію ядерних сил", - зазначив Блінкен.