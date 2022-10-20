США не видят причин менять ядерную стратегию на фоне угроз РФ, - Блинкен

"Мы давали ясно понять президенту Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) непосредственно и в частном порядке о серьезных последствиях, которые последуют в случае применения любого ядерного оружия", - подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас США "очень и очень внимательно" следят за ситуацией.

"Мы не видим причин в настоящий момент изменять нашу конфигурацию ядерных сил", - отметил Блинкен.