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США не бачать підготовки наступу РФ на Київ, але стежать за ситуацією, - Білий дім

Фото: США не бачать ознак підготовки наступу РФ до Києва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не виявили ознак підготовки наступу окупантів до Києва, але уважно стежать за розвитком ситуації.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми не бачимо будь-яких свідчень, що прямо зараз буде наступ на Київ", - підкреслив Кірбі.

Він також зазначив, що Сполучені Штати, як і раніше, максимально уважно стежитимуть за розвитком ситуації навколо пересування сил російської армії.

Раніше повідомлялося, що Росія може розпочати нову хвилю наступу у рамках війни проти України вже у лютому. Такі терміни пов'язані із підготовкою мобілізованих солдатів.

Також нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Росія сподівається, що зможе відновити свої військові здібності до кінця січня – початку лютого.

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