UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США бачать перші ознаки відходу росіян з Херсона, - генерал Міллі

Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні чи навіть тижні.

Міллі вважає, що Росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра.

"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати. Прямо зараз ранні індикатори говорять про те, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці ранні індикатори", - заявив генерал США.

Нагадаємо, вчора командування РФ заявило, що виводитиме війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

При цьому українські військові та вище керівництво скептично ставляться до заяв Росії та закликають не вірити ворогу.

Докладніше про ситуацію в Херсоні можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиХерсонВійна в Україні