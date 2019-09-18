В США автомобиль вьехал в Trump Plaza, есть пострадавшие

В городе Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в высотку Trump Plaza и вьехал в холл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Сообщается, что пострадали несколько человек, которые находились в вестибюле отеля. Они получили легкие травмы.

По словам очевидцев, после того, как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.

Полиция города полагает, что авария произошла случайно, водитель действовал непреднамеренно. Сейчас ведется расследование.

Отметим, в башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота - 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

Напомним, в августе 2019 года, в городе Дейтон (штат Огайо) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного полицейского автомобиля, в результате чего погибли двое детей и еще 10 человек пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Афины (штат Техас, США) грузовой поезд въехал в школьный автобус, после того как тот заглох на переезде. Так, в результате ДТП погиб один из учеников, еще одна школьница получила травмы.