У США автомобіль в'їхав в Trump Plaza, є постраждалі

У місті Нью-Рошелл (штат Нью-Йорк) чорний Mercedes пробив скляні вхідні двері в висотку Trump Plaza і в'їхав у хол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Повідомляється, що постраждали декілька людей, які перебували у вестибюлі готелю. Вони отримали легкі травми.

За словами очевидців, після того, як машина зупинилася, водій з неї вийшов і мовчки сів на диван.

Поліція міста вважає, що аварія сталася випадково, водій діяв ненавмисно. Зараз ведеться розслідування.

Зазначимо, у вежі Trump Plaza 42 поверхи, її висота - 133 метри, це найвища будівля в окрузі Уестчестер.

Нагадаємо, в серпні 2019 року, в місті Дейтон (штат Огайо) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю викраденого поліцейського автомобіля, в результаті чого загинули двоє дітей і ще 10 осіб постраждали.

Як писало РБК-Україна раніше,у місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.