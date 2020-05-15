В США возле авиабазы разбился истребитель F-22

Фото: истребитель F-22 (U. S. Air Force photo/Samuel King Jr)

Пилот истребителя успел катапультироваться

В Соединенных Штатах Америки вблизи авиабазы во Флориде произошла авария военного истребителя F-22. Пилот катапультировался и находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование авиабазы Эглин во Флориде.

По данным командования авиабазы, сегодня около 16:15 по киевскому времени произошла авария истребителя F-22, закрепленного за 43-й истребительной эскадрилье Военно-воздушных сил США. Место инцидента находится в 19 км от авиабазы Эглин на учебном полигоне.

Отмечается, что пилот катапультировался, его доставили в больницу. Сейчас состояние пилота истребителя оценивают как стабильное. Других пострадавших в результате крушения самолета нет.

Пока командование начало расследование инцидента, но возможные причины аварии не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хорватии рядом с городом Задар разбился учебно-тренировочный самолет Военно-воздушных сил. В результате крушения самолета погибли инструктор Марко Новкович и стажер Лука Ягатич. После аварии министр обороны Хорватии подал в отставку.

Также РБК-Украина писало, что в пакистанской столице Исламабаде разбился военный самолет F-16. Авария самолета произошла в районе местного парка Шакарпариан. Истребитель принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана.

Автор: Дмитро Левицький