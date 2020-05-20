ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США на авіабазі розбився винищувач F-35A

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 14:26
У США на авіабазі розбився винищувач F-35A
Фото: винищувач F-35A Lightning II (flickr)

Пілот літака встиг катапультуватися

У Сполучених Штатах на авіабазі у Флориді розбився винищувач п'ятого покоління F-35A Lightning II. Льотчик катапультувався і був госпіталізований.

Про це повідомляє командування авіабази Еглін у Флориді.

Повідомляється, що події сталося пізно ввечері 19 травня при заході на посадку на авіабазу Еглін.

"Пілот успішно катапультувався і був транспортований в госпіталь 96-ї медичної групи на авіабазі Еглін для оцінки фізичного стану і подальшого спостереження", - йдеться в повідомленні.

В цей час він знаходиться в стабільному стані.

"На момент інциденту він виконував запланований нічний навчальний політ", - йдеться в повідомленні.

В даний час ведеться розслідування інциденту. При цьому зазначається, що ніхто не постраждав.

Зазначимо, що це не перше падіння винищувача на авіабазі Еглін за останній тиждень. Раніше повідомлялося, що біля авіабази розбився винищувач F-22. Пілотові вдалося катапультуватися.

Раніше повідомлялося, що в пакистанській столиці Ісламабаді розбився військовий літак F-16. Аварія літака сталася в районі місцевого парку Шакарпариан. Винищувач брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Сполучені Штати Америкиистребителиавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся