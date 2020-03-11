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В столице Пакистана разбился военный истребитель

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 09:35
В столице Пакистана разбился военный истребитель
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Самолет принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана

В столице Пакистана Исламабаде упал военный самолет F-16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Pakistan.

Сообщается, что самолет разбился в районе местного парка Шакарпариан.

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана подтвердил аварию, уточнив, что это был военный истребитель F-16. По его словам, самолет принимал участие в репетиции празднования Дня Пакистана 23 марта.

На месте крушения истребителя работают бригады спасателей, местные власти оцепили район. О пострадавших или жертвах аварии пока не сообщалось.

Напомним, в январе в Афганистане разбился самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Также сообщалось о крушении самолета ВВС Испании во время тренировочного полета в Средиземном море.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на севере Филиппин при взлете разбился вертолет филиппинской национальной полиции. На борту находились старшие офицеры полиции, в том числе их руководитель - Арчи Гамбоа. Последний, как сообщалось, погиб в аварии.

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