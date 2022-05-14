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США и АСЕАН выступили за полную денуклеаризацию Корейского полуострова

Фото: пуск ракеты в Северной Корее (gettyimages.com)
Автор: Артур Родивилов

США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) считают необходимым полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Также обеспечение на нем постоянного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление.

Кроме того, в документе отмечается важность практических мер по снижению напряженности и риска происшествий в Южно-Китайском море.

"Мы подтверждаем общую приверженность цели полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове. Мы продолжаем призывать КНДР полностью выполнять соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, принимая во внимание призыв международного сообщества и действуя в интересах поддержания мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.

Членами АСЕАН являются Малайзия, Индонезия, Таиланд, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма.

Данный саммит проходит в Вашингтоне 12-13 мая.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти КНДР не проявляют интереса к диалогу с США по урегулирования ситуации на Корейском полуострове. По его словам, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ясно дала понять, что хочет вести диалог с Северной Кореей для поиска дипломатического пути по денуклеаризации Северной Кореи и Корейского полуострова.

Напомним, ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях, которые улучшат тактические ядерные возможности страны.

Отметим, в середине апреля КНДР провела пуски двух ракет в сторону акватории Японского моря.

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