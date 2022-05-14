США і АСЕАН виступили за повну денуклеаризацію Корейського півострова

Крім того, в документі наголошується важливість практичних заходів щодо зниження напруженості і ризику подій в Південно-Китайському морі.

"Ми підтверджуємо загальну прихильність мети повної денуклеаризації і встановленню постійного миру на Корейському півострові. Ми продовжуємо закликати КНДР повністю виконувати відповідні резолюції Ради безпеки ООН, беручи до уваги заклик міжнародного співтовариства і діючи в інтересах підтримки миру і безпеки в регіоні", - йдеться в заяві.

Членами АСЕАН є Малайзія, Індонезія, Таїланд, Бруней, Сінгапур, Філіппіни, Лаос, В'єтнам, Камбоджа і М'янма.

Даний саміт проходить у Вашингтоні 12-13 травня.

Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що влада КНДР не виявляє інтересу до діалогу з США щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові. За його словами, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ясно дала зрозуміти, що хоче вести діалог з Північною Кореєю для пошуку дипломатичного шляху з денуклеаризації Північної Кореї і Корейського півострова.