КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером.

"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - сообщают в КНДР.

Важно, что КНДР еще в 2017 году официально прекратила ядерные испытания. А в следующем году там даже взорвали туннельный ядерный полигон в качестве доказательств сближения с Южной Кореей и США.

В BBC отмечают – новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР в ближайшее время планирует опробовать тактическое ядерное оружие. Там напомнили, что спутниковые снимки фиксируют проведение работ по восстановлению тоннелей.

Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней.