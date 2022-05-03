США арестуют на Фиджи суперяхту российского олигарха Керимова

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансы российских олигархов, пытаясь оказать давление на президента России Владимира Путина после вторжения в Украину.

Amadea прибыла на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики.

Оно было задержано полицией Фиджи, а его капитан допрошен, почему судно прибыло в воды Фиджи без таможенного оформления.

Соединенные Штаты ввели санкции против Керимова, бывшего российского политика, сколотившего состояние на золоте, в 2018 и 2014 годах в ответ на действия России в Украине.