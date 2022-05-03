США заарештують на Фіджі суперяхту російського олігарха Керімова

Оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції США зосередилася на конфіскації яхт та інших предметів розкоші, щоб поставити під загрозу Фінанси російських олігархів, намагаючись чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна після вторгнення в Україну.

Amadea прибула на Фіджі минулого місяця після 18-денного переходу через Тихий океан з Мексики.

Воно було затримано поліцією Фіджі, а його капітан допитаний, чому судно прибуло у води Фіджі без митного оформлення.

Сполучені Штати ввели санкції проти Керімова, колишнього російського політика, який сколотив статки на золоті, в 2018 і 2014 роках у відповідь на дії Росії в Україні.