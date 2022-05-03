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США арестуют на Фиджи суперяхту российского олигарха Керимова

Новина українською →
США, Вторник 03 мая 2022 10:21
США арестуют на Фиджи суперяхту российского олигарха Керимова Фото: яхту олигарха Керимова арестуют на Фиджи (ruyachts.com)
Автор: Александр Белоус

Суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты могут арестовать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Это произошло после того, как роскошное судно Amadea прибыло в тихоокеанское островное государство и было задержано полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оперативная группа KleptoCapture Министерства юстиции США сосредоточилась на конфискации яхт и других предметов роскоши, чтобы поставить под угрозу финансы российских олигархов, пытаясь оказать давление на президента России Владимира Путина после вторжения в Украину.

Amadea прибыла на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики.

Оно было задержано полицией Фиджи, а его капитан допрошен, почему судно прибыло в воды Фиджи без таможенного оформления.

Соединенные Штаты ввели санкции против Керимова, бывшего российского политика, сколотившего состояние на золоте, в 2018 и 2014 годах в ответ на действия России в Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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