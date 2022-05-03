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США заарештують на Фіджі суперяхту російського олігарха Керімова

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США, Вівторок 03 травня 2022 10:21
США заарештують на Фіджі суперяхту російського олігарха Керімова Фото: яхту олігарха Керімова заарештують на Фіджі (ruyachts.com)
Автор: Олександр Білоус

Суд Фіджі постановив, що Сполучені Штати можуть заарештувати суперяхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Це сталося після того, як розкішне судно Amadea прибуло в тихоокеанську острівну державу і було затримано поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції США зосередилася на конфіскації яхт та інших предметів розкоші, щоб поставити під загрозу Фінанси російських олігархів, намагаючись чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна після вторгнення в Україну.

Amadea прибула на Фіджі минулого місяця після 18-денного переходу через Тихий океан з Мексики.

Воно було затримано поліцією Фіджі, а його капітан допитаний, чому судно прибуло у води Фіджі без митного оформлення.

Сполучені Штати ввели санкції проти Керімова, колишнього російського політика, який сколотив статки на золоті, в 2018 і 2014 роках у відповідь на дії Росії в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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