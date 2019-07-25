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В США арестовали 16 морских пехотинцев

Новости » Происшествия    25.07.2019 - 23:44
В США арестовали 16 морских пехотинцев
Иллюстративное фото (flickr.com The U.S. Army)

Пехотинцев подозревают в торговле людьми и контрабанде наркотиков

В США в четверг были арестованы 16 морских пехотинцев по подозрению в торговле людьми и контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как говорится в сообщении Первой дивизии морской пехоты США, военнослужащих арестовали на базе морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне, Калифорния. Решение об их аресте было принято по итогам расследования о торговле людьми, которое проводилось Следственным управлением ВМС.

Еще восемь морских пехотинцев были допрошены в связи с другим делом о контрабанде наркотиков. В Корпусе морской пехоты сообщают, что ни один из арестованных морских пехотинцев не служил на границе с Мексикой.

Ранее сообщалось, что суд в Соединенных Штатах Америки приговорил к пожизненному заключению без права досрочного освобождения 62-летнего лидера наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо.

РБК-Украина писало, что в Филадельфии (США) на одном из кораблей, стоявших в порту, полиция обнаружила 16,5 тонн кокаина общей стоимостью более миллиарда долларов.

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