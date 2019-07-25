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У США заарештували 16 морських піхотинців

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 23:44
У США заарештували 16 морських піхотинців
Ілюстративне фото (flickr.com The U. S. Army)

Піхотинців підозрюють у торгівлі людьми та контрабанді наркотиків

У США в четвер були заарештовані 16 морських піхотинців за підозрою у торгівлі людьми та контрабанді наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як йдеться в повідомленні Першої дивізії морської піхоти США, військовослужбовців заарештували на базі морської піхоти в Кемп-Пендлтоне, Каліфорнія. Рішення про їх арешт було прийнято за підсумками розслідування торгівлі людьми, яке проводилося Слідчим управлінням ВМС.

Ще вісім морських піхотинців були допитані у зв'язку з іншою справою про контрабанду наркотиків. У Корпусі морської піхоти повідомляють, що жодний із заарештованих морських піхотинців не служив на кордоні з Мексикою.

Раніше повідомлялося, що суд у Сполучених Штатах Америки засудив до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення 62-річного лідера наркокартелю Сіналоа Хоакіна Гусмана, відомого як Ель Чапо.

РБК-Україна писало, що у Філадельфії (США) на одному з кораблів, що стояли в порту, поліція виявила 16,5 тонн кокаїну загальною вартістю більше мільярда доларів.

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