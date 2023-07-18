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США анонсували нову фіндопомогу сільськогосподарському сектору України

Фото: США анонсували нову фіндопомогу сільськогосподарському сектору України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Уряд США виділяє фінансову допомогу Україні у розмірі 250 млн доларів. Її спрямують на сільськогосподарський сектор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNN заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

За її словами, запланована фіндопомога доповнить 100 мільйонів доларів, які США надавали раніше.

Також, за її словами, Агентство хоче зібрати ще 250 млн доларів для України за допомогою "приватного сектора, інших донорів та фондів".

Пауер додала, що допомога буде спрямована на зміцнення ключової сільськогосподарської інфраструктури та допоможе Україні спланувати посівні та збиральні роботи на 2023 рік.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, останні кілька місяців країна-агресор блокувала функціонування "зернової угоди", завдяки якій Україна експортувала своє продовольство Чорним морем.

Учора прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна перестає виконувати домовленості. Він пояснив це тим, що умови Росії начебто не виконують.

Такий крок різко розкритикували на Заході. Зокрема голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія своїм рішенням створила багато проблем у всьому світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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