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США анонсировали новую финпомощь сельскохозяйственному сектору Украины

Фото: США анонсировали новую финпомощь сельскохозяйственному сектору Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правительство США выделяет финансовую помощь Украине в размере 250 млн долларов. Ее направят на сельскохозяйственный сектор.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью CNN заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

По ее словам, запланированная финпомощь дополнит 100 миллионов долларов, которые США предоставляли ранее.

Также, по ее словам, Агентство хочет собрать еще 250 млн долларов для Украины при помощи "частного сектора, других доноров и фондов".

Пауэр добавила, что помощь будет направлена на укрепление ключевой сельскохозяйственной инфраструктуры и поможет Украине спланировать посевные и уборочные работы на 2023 год

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, последние несколько месяцев страна-агрессор блокировала функционирование "зерновой сделки", благодаря которой Украина экспортировала свое продовольствие по Черному морю.

Вчера же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна перестает выполнять договоренности. Он объяснил это тем, что условия России якобы не выполняют.

Такой шаг резко раскритиковали на Западе. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия своим решением создала много проблем по всему миру.

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