США анонсували новий пакет санкцій проти Росії
Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет санкцій проти Росії. Вони будуть спрямовані на обмеження товарів військового призначення.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"США оприлюднять нові жорсткі санкції, спрямовані проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, включаючи посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії", - заявила Йеллен.
За її словами, санкції будуть оголошені вже наступного тижня. Вони стануть останніми у низці заходів, спрямованих на боротьбу з торгівлею критично важливими технологіями, які російські військові використовували під час вторгнення в Україну.
Вона зауважила, що наразі експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, але росіяни почали купувати їх у третіх країнах. Зокрема, постачання відбуваються через Індію, Малайзію і Таїланд.
Як пише видання, санкції будуть націлені на посередників у країнах, що викликають занепокоєння. Також США вживатимуть додаткових заходів, спрямованих на російський енергетичний сектор і банки.
Санкції США проти Росії
У серпні США розширили санкції проти Росії, вони торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.
Тоді ж Мінфін та Держдеп США ввели новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Обмеження стосуються російської металопродукції.
А у вересні Штати розширили санкції проти Російської Федерації, вони стосуються віртуальних фінансових операції.
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