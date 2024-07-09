У США анонсували дуже гарні новини щодо Patriot для України на саміті НАТО

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала Сміт.

Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень". І закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".

Саміт НАТО

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Очікується, що у комюніке саміту шлях України до НАТО буде охарактеризований як "незворотній".

За даними CNN, Білий дім підтримує використання слова "незворотній" у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.

У Вашингтоні також анонсували нові важливі заяви про збільшення військової, політичної та фінансової підтримки України з боку НАТО.