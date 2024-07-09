UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США анонсували дуже гарні новини щодо Patriot для України на саміті НАТО

Фото: Системи Patriot будуть передані Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україну на саміті НАТО у Вашингтоні чекають гарні новини щодо постачання систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Про це заявила посолка США при НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала Сміт.

Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень". І закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".

Саміт НАТО

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Очікується, що у комюніке саміту шлях України до НАТО буде охарактеризований як "незворотній".

За даними CNN, Білий дім підтримує використання слова "незворотній" у підсумковому комюніке, якщо документ також підтвердить, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися.

У Вашингтоні також анонсували нові важливі заяви про збільшення військової, політичної та фінансової підтримки України з боку НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОСполучені Штати АмерикиНАТО