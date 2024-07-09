В США анонсировали очень хорошие новости о Patriot для Украины на саммите НАТО

"Будут свежие новости по ПВО. Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ, который поступит в ближайшие дни", - сказала Смит.

Она отметила, что в Вашингтоне "будет большая неделя". И призвала следить за "конкретными объявлениями, поступающими для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".

Саммит НАТО

Напомним, саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ожидается, что в коммюнике саммита путь Украины в НАТО будет охарактеризован как "необратимый".

По данным CNN, Белый дом поддерживает использование слова "необратимый" в итоговом коммюнике, если документ также подтвердит, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться.

В Вашингтоне также анонсировались новые важные заявления об увеличении военной, политической и финансовой поддержки Украины со стороны НАТО.