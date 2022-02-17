В США анонсировали встречу Харрис и Зеленского

По словам представителя администрации президента США, ее встреча с Зеленским состоится в воскресенье.

Кроме того, Харрис встретится с канцлером Германии.

"В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским", - сказал он.

По словам чиновника, Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской эскалации вокруг Украины.

Ожидается, что вице-президент воспользуется площадкой, чтобы доказать, что российское вторжение в Украину ослабит Россию, и расскажет о последствиях кризиса для европейского и международного порядка.

Ожидается также, что она расскажет о единстве США и европейских партнеров в ответ на российскую агрессию и заверит союзников в приверженности НАТО.