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У США анонсували зустріч Харріс і Зеленського

Автор: Артур Родивилов

Віцепрезидент США Камала Харріс в ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також заплановані переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Hill.

За словами представника адміністрації президента США, її зустріч із Зеленським відбудеться в неділю.

Крім того, Харріс зустрінеться з канцлером Німеччини.

"У п'ятницю віцепрезидент Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським", - сказав він.

За словами чиновника, Харріс виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України.

Очікується, що віцепрезидент скористається майданчиком, щоб довести, що російське вторгнення в Україну послабить Росію, і розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

Очікується також, що вона розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію і запевнить союзників у прихильності НАТО.

Нагадаємо, раніше президенту України Володимиру Зеленському запропонували виступити на найближчій сесії Європарламенту.

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Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України