США анонсировали рекордную добычу нефти в 2023 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики США Дженнифер Гренголм в интервью на канале Fox News Sunday, обнародованное Голосом Америки .

"Речь идет о спросе и его удовлетворении. Когда Россия вторглась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива", - отметила чиновница.

По словам главы Минэнергетики, Штаты будут добывать к 2023 году 12,7 миллионов баррелей нефти в день. Сейчас эта цифра составляет 12 миллионов.

Ґренголм добавила, что решение президента США Джо Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо.