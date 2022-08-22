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США анонсировали рекордную добычу нефти в 2023 году

Фото: США анонсировали рекордную добычу нефти в 2023 году (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты планируют рекордно увеличить объем добычи нефти. Соответствующее количество ожидают в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики США Дженнифер Гренголм в интервью на канале Fox News Sunday, обнародованное Голосом Америки.

"Речь идет о спросе и его удовлетворении. Когда Россия вторглась в Украину, глобальные рынки потеряли миллионы баррелей. Поскольку нефтью торгуют глобально, мы должны компенсировать это потерянное количество топлива", - отметила чиновница.

По словам главы Минэнергетики, Штаты будут добывать к 2023 году 12,7 миллионов баррелей нефти в день. Сейчас эта цифра составляет 12 миллионов.

Ґренголм добавила, что решение президента США Джо Байдена выделять миллион баррелей в день из Стратегического нефтяного резервного фонда и призывы к нефтяному сектору увеличить производство являются ключевыми для снижения цен на топливо.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе нефть марки Brent достигла самого низкого уровня с февраля.

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Соединенные Штаты АмерикиНефть