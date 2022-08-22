США анонсували рекордний видобуток нафти у 2023 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики США Дженніфер Ґренголм у інтерв'ю на каналі Fox News Sunday, оприлюднену Голосом Америки .

"Мовиться про попит та його задоволення. Коли Росія вдерлася в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива", - зазначила посадовиця.

За словами глави Міненергетики, Штати добуватимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день. Нині ця цифра становить 12 мільйонів.

Ґренголм додала, що рішення президента США Джо Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.