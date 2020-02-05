В США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями

Фото: Роберт О'Брайен (wikipedia.org)

Диалог важен не только для США и России, но и для всего мира, заявил советник Трампа

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация в скором времени начнут диалог по контролю над вооружениями. Об этом 5 февраля в Вашингтоне заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, это важно не только для США и России, но и для всего мира.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам", - заявил О'Брайен.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны.

Отметим, в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны США заявило об оснащении баллистическими ракетами подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) новыми ядерными боеголовками малой мощности для противодействия России.