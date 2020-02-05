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У США анонсували переговори з Росією щодо контролю над озброєннями

Новини » В світі     05.02.2020 - 17:15
У США анонсували переговори з Росією щодо контролю над озброєннями
Фото: Роберт о'брайен (wikipedia.org)

Діалог важливий не тільки для США та Росії, але й для всього світу, заявив радник Трампа

Сполучені Штати Америки і Російська Федерація незабаром почнуть діалог щодо контролю над озброєннями. Про це 5 лютого у Вашингтоні заявив радник американського президента з національної безпеки Роберт О'Браєн.

За його словами, це важливо не лише для США та Росії, але й для усього світу.

"Ми повинні протистояти росіянам, але водночас, думаю, ми скоро почнемо переговори щодо контролю над озброєннями та щодо ядерних питань", - заявив О'Браєн.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Росії раніше заявили, що ситуація у сфері світової стратегічної стабільності погіршується, внаслідок чого є ризик виникнення ядерної війни.

Відзначимо, в березні 2019 року в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини й способу ведення війни.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони США остастило балістичними ракетами підводні човни атомного ракетного базування новими ядерними боєголовками малої потужності для протидії Росії.

США провели пуск міжконтинентальної балістичної ракети Пентагон заявив про розміщення нових ядерних боєголовок для протидії Росії
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиядерная безопасность
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