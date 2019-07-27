В США анонсировали новые санкции против Кубы

США продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями Гаваной прав человека. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, США будут продолжать ограничивать кубинский режим.

"Мы будем продолжать ограничивать кубинский режим в притоке долларов в ответ на их игнорирование прав человека, подавление голоса оппозиции и усилия по дестабилизации Венесуэлы", - заявил он, добавив, что Вашингтон поддерживает кубинцев, которые борются за свободу.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что новые санкции Соединенных Штатов в отношении Гаваны незаконны. Родригес, в частности, считает, что санкции противоречат принципам международного права.

Добавим, Санкции США ввели против кубинской государственной компании Cubametales, которую обвинили ее в нарушении запрета на импорт нефти из Венесуэлы. Министерство финансов США 6 июня усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти.