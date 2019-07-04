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Куба заявила, что санкции США нарушают международное право

Новости » Экономика    04.07.2019 - 06:43
Куба заявила, что санкции США нарушают международное право
Фото: Бруно Родригес (AFP 2019/Joe Klamar)

Куба считает незаконными действия США в отношении стран, торгующих нефтью с Венесуэлой

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что новые санкции Соединенных Штатов в отношении Гаваны незаконны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Кубы в Twitter.

Родригес, в частности, считает, что санкции противоречат принципам международного права.

"США не имеют права налагать односторонние меры на предприятия Кубы или любой другой страны, торгующие с Венесуэлой. Это нарушение международного права, правил, регулирующих торговлю, и посягательство на отношения с суверенными государствами", - написал Родригес.

Куба заявила, что санкции США нарушают международное право

 

Санкции США ввели против кубинской государственной компании Cubametales, которую обвинили ее в нарушении запрета на импорт нефти из Венесуэлы.

Напомним, Министерство финансов США 6 июня усилило давление на государственный нефтяной концерн Венесуэлы, указав на возможность того, что под американскими санкциями могут оказаться международные импортеры, поставляющие в Венесуэлу жидкости для разбавления нефти.

 

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