В США анонсировали новые санкции против Hauawei

Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление о новых санкциях против китайской технологической компании Huawei. Теперь компании должны получить лицензию от США перед продажей Huawei чего-либо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"Правительство США сегодня сделал еще один шаг, чтобы защитить национальную безопасность страны и целостность сетей 5G, расширив правило о прямых иностранных товарах Министерства торговли США, чтобы запретить Huawei обходить законы США. Мы не потерпим попыток Коммунистической партии Китая подорвать неприкосновенность частной жизни наших граждан или целостность сетей 5G во всем мире", - сказал Помпео.

При этом он считает, что Huawei подчиняется Коммунистической партии Китая.

"Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в воровстве американских технологий и помощи Ирану уклониться от санкций", - считает госсекретарь США.

Также отмечается, теперь компании, желающие продать определенную продукцию Huawei, произведенную по технологии США, должны получить лицензию от властей.

Напомним, ранее сообщалось, что США отложили введение санкций против Huawei. До 1 апреля 2020 года власти продлили временную Генеральную лицензию компании Huawei.

Ранее США продлили лицензию на 90 дней, что позволяет американским компаниям поставлять продукцию китайской телекоммуникационной компании Huawei, не затрагивая национальную безопасность США.