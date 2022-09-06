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США анонсировали испытательный пуск новой межконтинентальной ракеты

Фото: США проведут испытательный пуск новой межконтинентальной ракеты (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

США в среду, 7 сентября, проведут испытательный пуск новой модификации межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

В Пентагоне сообщили, что об испытательном пуске уведомили другие страны НАТО и своих союзников, а также Россию.

LGM-30G Minuteman III – это американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении ВВС США еще с 1970 года и постоянно модернизируется. Это единственная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, которая состоит на вооружении США.

Напомним, что в Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик, носитель ядерного вооружения Boeing B-52 Stratofortress.

Также мы писали, что Northrop Grumman совместно с ВВС США провели испытания первой ракеты-невидимки большой дальности JASSM-ER. Испытательные пуски первой ракеты класса "воздух-поверхность" с увеличенной дальностью полета, незаметной для радаров вероятного противника, проводились с бомбардировщика B-2.

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