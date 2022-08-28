В США испытали первую ракету-невидимку большой дальности
Northrop Grumman совместно с ВВС США провели испытания первой ракеты-невидимки большой дальности JASSM-ER.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Northrop Grumman.
Испытательные запуски первой ракеты класса "воздух-поверхность" с увеличенной дальностью полета, незаметной для радаров вероятного противника, проводились с бомбардировщика B-2. Сообщается, что ракета JASSM-ER была успешно запущена во время испытания в декабре 2021 года.
В то же время остается непонятным, когда парк B-2 Воздушных сил США достигнет оперативной готовности с этой ракетой. Дальность новой ракеты JASSM-ER составляет 1000 км против 400 км у базовой версии JASSM.
Интеграция ракеты JASSM-ER в бомбардировщик B-2 является одним из направлений модернизации этого самолета – бомбардировщик также должен получить новый комплект наведения с помощью радара, предназначенного для использования вместе с ядерной бомбой B61-12, а также модернизированное криптологическое оборудование для лучшей защиты систем самолета.
Напомним, что в Пентагоне назвали особенность систем VAMPIRE, которые получат ВСУ. Системы противодействия беспилотникам VAMPIRE оснащены ракетами для уничтожения дронов.
Также ранее стало известно, сколько реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS имеет на вооружении украинская армия. В Минобороны отметили, что ни одну из полученных установок российские оккупанты не уничтожили.
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