В США испытали первую ракету-невидимку большой дальности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Northrop Grumman.

Испытательные запуски первой ракеты класса "воздух-поверхность" с увеличенной дальностью полета, незаметной для радаров вероятного противника, проводились с бомбардировщика B-2. Сообщается, что ракета JASSM-ER была успешно запущена во время испытания в декабре 2021 года.

В то же время остается непонятным, когда парк B-2 Воздушных сил США достигнет оперативной готовности с этой ракетой. Дальность новой ракеты JASSM-ER составляет 1000 км против 400 км у базовой версии JASSM.

Интеграция ракеты JASSM-ER в бомбардировщик B-2 является одним из направлений модернизации этого самолета – бомбардировщик также должен получить новый комплект наведения с помощью радара, предназначенного для использования вместе с ядерной бомбой B61-12, а также модернизированное криптологическое оборудование для лучшей защиты систем самолета.