США перебросили в Польшу стратегический бомбардировщик B-52

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Польско-американское сотрудничество становится все более тесным. В Польшу прибыл бомбардировщик B-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", – отметил Блащак.

Бомбардировщики B-52 – это не только носители ядерного оружия, но и будущие носители гиперзвуковых ракет AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), испытания которых недавно прошли в США и были запущены с борта бомбардировщика.