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США анализируют возможность отключения России от SWIFT, - Reuters

Автор: Артур Родивилов

США изучают возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. В Белом доме проводят анализ возможного ущерба для западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сенатор США Джин Шахин заявила агентству, что одно из предполагаемых последствий - нарушение поставок энергоносителей из России.

"Я думаю, что администрация все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на наших союзников", - заявила Шахин.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отметил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов - это рациональное управление и стандартная практика".

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн провел переговоры по данному вопросу с представителями ряда энергетических компаний, отмечает Reuters.

Напомним, ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила о том, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, но обсуждают новые экономические санкции в отношении российских банков.

В Белом доме позже ответили, что ни один вариант не исключен.

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SWIFTВторжение России в Украину