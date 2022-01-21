США анализируют возможность отключения России от SWIFT, - Reuters

Сенатор США Джин Шахин заявила агентству, что одно из предполагаемых последствий - нарушение поставок энергоносителей из России.

"Я думаю, что администрация все еще проводит анализ того, каким будет сопутствующий ущерб от отключения России от системы SWIFT с точки зрения его влияния как на США, так и на наших союзников", - заявила Шахин.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отметил, что "оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей уменьшения этих эффектов - это рациональное управление и стандартная практика".

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн провел переговоры по данному вопросу с представителями ряда энергетических компаний, отмечает Reuters.