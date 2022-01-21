США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT, - Reuters

Сенатор США Джин Шахін заявила агентству, що один з ймовірних наслідків - порушення постачання енергоносіїв з Росії.

"Я думаю, що адміністрація все ще проводить аналіз того, яким буде супутній збиток від відключення Росії від системи SWIFT з точки зору його впливу як на США, так і на наших союзників", - заявила Шахін.

Представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому зазначив, що "оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів зменшення цих ефектів - це раціональне управління і стандартна практика".

Старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн провів переговори з даного питання з представниками ряду енергетичних компаній, відзначає Reuters.