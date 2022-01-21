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США аналізують можливість відключення Росії від SWIFT, - Reuters

Автор: Артур Родивилов

США вивчають можливість відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі вторгнення в Україну. У Білому домі проводять аналіз можливого збитку для західних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сенатор США Джин Шахін заявила агентству, що один з ймовірних наслідків - порушення постачання енергоносіїв з Росії.

"Я думаю, що адміністрація все ще проводить аналіз того, яким буде супутній збиток від відключення Росії від системи SWIFT з точки зору його впливу як на США, так і на наших союзників", - заявила Шахін.

Представник Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому зазначив, що "оцінка потенційних побічних ефектів і пошук шляхів зменшення цих ефектів - це раціональне управління і стандартна практика".

Старший радник Держдепартаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн провів переговори з даного питання з представниками ряду енергетичних компаній, відзначає Reuters.

Нагадаємо, раніше газета Handelsblatt з посиланням на джерела повідомила про те, що США і Євросоюз більше не розглядають можливість відключення Росії від SWIFT, але обговорюють нові економічні санкції щодо російських банків.

У Білому домі пізніше відповіли, що жоден варіант не виключений.

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SWIFTВторгнення Росії до України