В США акції ігнорують застереження ФРС, а попит на українські ОВДП зростає

Тижневий огляд фінансових ринків голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Минулий тиждень не відзначився особливими макроекономічними подіями, а значних фінансових звітів компаній вже значно поменшало. Тож ринки більш прислухалися до того, що говорили і робили центральні банки. Особливо вистачало коментарів від ФРС.

Протягом тижня високопосадовці американського центрального банку говорили про те, що ФРС напевно вже наближається до кінця циклу підвищення ставок. Проте було також багато застережень офіційних осіб, що нинішнє цілком пристойне і стійке зростання економіки США також може означати стійку високу інфляцію. Це може призвести до нових підвищень ставок, які так не люблять ринки.

Увінчав всю цю серію коментарів виступ голови ФРС Джерома Пауелла на форумі МВФ. Промова Пауелла вкотре не містила нічого такого, що він вже не говорив протягом цього року. Утім багато спостерігачів все ж таки вирішили, що "яструбиних" ноток у риториці голови ФРС побільшало. Одне з неприємних зауважень було про необхідність подальшого економічного сповільнення для досягнення цінової стабільності. Тобто необхідність збереження високих ставок.

Все це не сподобалось борговим ринкам, і дохідності облігацій знову стали зростати. Дохідності американських десятирічних казначейських облігацій додали за тиждень 8 базисних пунктів, а дворічних - аж 22 і знову перевалили за психологічну позначку у 5%. Не порадували інвесторів і чергові слабкі результати аукціону тридцятирічних паперів Держказначейства – це підняло майже всю криву дохідностей.

Інша справа - американські акції. Падіння ключових індексів за серпень-жовтень і факт вже значного відпливу коштів з сегменту акцій знову притупили страхи і розбудили жадібність інвесторів. Багато хто з них вирішив, що зараз слушний момент почати знову нарощувати позиції в акціях. І американські фондові індекси минулого тижня продовжили рухатись вгору, після найкращого тижневого зростання за рік.

Індекс S&P 500 додав 1,3%, а Nasdaq Composite – 2,4%. Але знову ж таки це відбувалося переважно завдяки росту акцій так званої "Чудової сімки" - Apple, Microsoft, Meta, Tesla, Alphabet, Nvidia і Amazon. Незважаючи на нещодавні негативні новини і розчарування фінансових звітів, інвестори досі готові переплачувати за акції "Чудової сімки" завдяки її популярності, стійким балансам і очікуванням майбутнього бурхливого зростання. І схоже на те, що саме дорога ринкова вартість і завищені очікування ще спричинять достатньо головної болі інвесторам в акції.

І зовсім іншою була ситуація на ринках сировини: вони продовжували заспокоюватись після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. Страхи подальшої ескалації наразі не виправдовуються. Мусульманські країни підняли чималий галас обурення, проте не демонструють реального бажання якось перешкодити методичному знищенню ХАМАС Ізраїлем в Газі. Як наслідок, ціни на нафту вже повернулися на рівні, які передували конфлікту. Також продовжують зниження ціни на золото і срібло.

Українські єврооблігації минулого тижня слідували глобальному тренду, і їхні ціни знизились в середньому на два відсотки, залишаючись переважно в діапазоні 26-32 центи за долар. Ціна ВВП-варантів майже не змінилась за тиждень, вони надалі котируються трохи дорожче, ніж 42 центи за долар умовного номіналу.

Водночас на первинному ринку українських ОВДП минулого тижня попит переважав пропозицію вдвічі. Міністерство фінансів вже третій тиждень поспіль знижує ставки, користуючись очікуваннями ринком зниження облікової ставки НБУ – за весь цей час ставки знизились вже на 20-30 б.п. Очікуванням нижчих ставок сприяє й подальше уповільнення української інфляції – у жовтні вона впала до річних 5,3% – найнижчого рівня з грудня 2020 року, дякуючи гарному врожаю, дешевшим продуктам харчування і відносно стабільній гривні. Як результат також знижувались дохідності і на вторинному ринку.

Водночас гривня все більше посилюється: минулого тижня НБУ ще більше укріпив офіційний курс гривні, що помітно вплинуло й на готівковий ринок. Остаточно заспокоївшись після переходу на гнучке курсоутворення, гравці повернулись до поточних потреб у валюті. Це дозволило НБУ зменшити обсяг інтервенцій до 389 млн доларів за тиждень – найменшого тижневого обсягу інтервенцій із продажу валюти від початку вересня. У системно важливих банках курс національної валюти укріпився в середньому на 0,4% до 37,1-37,7 грн/долар.