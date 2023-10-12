США активізують зусилля щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, - WP

Посилення прагнення використовувати активи для України відбувається в той час, коли уряди США і Європи стикаються з новими внутрішньополітичними перешкодами при спробах спрямувати гроші своїх платників податків на військові потреби України.

За оцінками Кремля, на різних банківських рахунках у західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, але експерти попереджають, що просте вилучення цих грошей зіткнеться з юридичними проблемами і створить серйозні фінансові ризики.

Офіційні особи США непохитні в тому, що російські банківські резерви не можуть замінити нову надзвичайну військову та економічну допомогу з Вашингтона, яка необхідна Україні, щоб пережити наступні кілька місяців війни.

Більша частина грошей РФ перебуває в Європі

"Навіть найагресивніші й найоптимістичніші прихильники перенаправлення банківських активів вважають, що знадобляться місяці - якщо не більше року - щоб гроші досягли Києва. І більша частина російських резервів на сьогодні зберігається в Європі, де керівники центральних банків висловили серйозні сумніви з приводу впливу арешту на їхню економіку", - йдеться в матеріалі.

Якби Вашингтон діяв наодинці, він зміг би використати тільки приблизно 5 мільярдів доларів, що перебувають у Сполучених Штатах, - крихітну частку з 300 мільярдів доларів російських грошей, що зберігаються по всьому світу.

Але всередині адміністрації президента Джо Байдена аргументи на користь заохочення країн Заходу до перенаправлення активів зростають. Це відбувається попри те, що деякі офіційні особи США занепокоєні тим, що гроші, можливо, не зможуть бути використані для оплати ведення війни, а лише для відновлення.

Європа придумала, як допомогти Україні використовуючи активи РФ

У середу, зустрічаючись із провідними західними фінансовими чиновниками в Марокко, міністр фінансів США Джанет Єллен схвалила європейську пропозицію оподаткувати доходи російських активів під час війни і перевести доходи Україні.

Зазначається, що це проміжний крок, який може швидко набути чинності.

Українські чиновники обговорювали можливість використання податкових надходжень разом із деякими із заарештованих російських активів як заставу для залучення набагато більших сум від приватних інвесторів.

Це дало б змогу Україні позичати гроші на ринках капіталу, не наражаючи при цьому на такий великий ризик свої власні резерви.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Вчора повідомлялось, що Бельгія створить для України спеціальний фонд розміром 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.