США активизируют усилия по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине, - WP

Усиление стремления использовать активы для Украины происходит в то время, когда правительства США и Европы сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями при попытках направить деньги своих налогоплательщиков на военные нужды Украины.

По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов, но эксперты предупреждают, что простое изъятие этих денег столкнется с юридическими проблемами и создаст серьезные финансовые риски.

Официальные лица США непреклонны в том, что российские банковские резервы не могут заменить новую чрезвычайную военную и экономическую помощь из Вашингтона, которая необходима Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны.

Большая часть денег РФ находится в Европе

"Даже самые агрессивные и оптимистичные сторонники перенаправления банковских активов считают, что понадобятся месяцы - если не больше года - чтобы деньги достигли Киева. И большая часть российских резервов на сегодня хранится в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные сомнения по поводу влияния ареста на их экономику", - говорится в материале.

Если бы Вашингтон действовал в одиночку, он смог бы использовать только примерно 5 миллиардов долларов, находящихся в Соединенных Штатах, - крошечную долю из 300 миллиардов долларов российских денег, хранящихся по всему миру.

Но внутри администрации президента Джо Байдена аргументы в пользу поощрения стран Запада к перенаправлению активов растут. Это происходит несмотря на то, что некоторые официальные лица США обеспокоены тем, что деньги, возможно, не смогут быть использованы для оплаты ведения войны, а только для восстановления.

Европа придумала, как помочь Украине, используя активы РФ

В среду, встречаясь с ведущими западными финансовыми чиновниками в Марокко, министр финансов США Джанет Йеллен одобрила европейское предложение обложить налогом доходы российских активов во время войны и перевести доходы Украине.

Отмечается, что это промежуточный шаг, который может быстро вступить в силу.

Украинские чиновники обсуждали возможность использования налоговых поступлений вместе с некоторыми из арестованных российских активов в качестве залога для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов.

Это позволило бы Украине занимать деньги на рынках капитала, не подвергая при этом такому большому риску свои собственные резервы.

Конфискация российских активов

Напомним, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее сообщал, что в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Вчера сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.