США активизируют исследования в области сверхзвукового оружия

Иллюстративное фото (dod.defense.gov)

США в течение многих десятилетий были мировым лидером в сфере исследований сверхзвуковых систем

Соединенные Штатов Америки (США) активизируют исследования в области сверхзвуковых наступательных и оборонительных вооружений в ответ на проведенное в России испытание ракетной системы со сверхзвуковым планирующим боевым блоком. Об этом заявили в Министерстве обороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, хотя США в течение многих десятилетий были мировым лидером в сфере исследований сверхзвуковых систем, страна предпочла не использовать эти знания для создания оружия.

"Те, кто превращает науку о сверхзвуковых скоростях в оружие, создают асимметрию в военной сфере, и мы должны принять меры в связи с этим", - заявила официальный представитель министерства обороны Мишель Балданза.

Балданза рассказала, что США уделят особе внимание разработке сверхзвукового оружия.

"Мы ищем варианты оружия, доставляемого с земли, воды и воздуха, чтобы создавать реальную угрозу для ценных, хорошо защищенных целей на соответствующих дальностях, чтобы мы могли гарантировать свою способность доминировать на поле боя к 2028 году", - заявила она.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot MIM-104E на общую сумму 3,5 млрд долларов.

Также РБК-Украина писало, что Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие.