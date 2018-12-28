США активізують дослідження в області надзвукової зброї

Ілюстративне фото (dod.defense.gov)

США протягом багатьох десятиліть були світовим лідером у сфері досліджень надзвукових систем

Сполучені Штати Америки (США) активізують дослідження в області надзвукових наступальних і оборонних озброєнь у відповідь на проведене в Росії випробування ракетної системи з надзвуковим плануючим бойовим блоком. Про це заявили в Міністерстві оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, хоча США протягом багатьох десятиліть були світовим лідером у сфері досліджень надзвукових систем, країна вважала, що краще не використовувати ці знання для створення зброї.

"Ті, хто перетворює науку про надзвукових швидкостях в зброю, створюють асиметрію у військовій сфері, і ми повинні вжити заходів у зв'язку з цим", - заявила офіційний представник міністерства оборони Мішель Балданза.

Балданза розповіла, що США приділять особливу увагу розробці надзвукової зброї.

"Ми шукаємо варіанти зброї, отриманого із землі, води і повітря, щоб створювати реальну загрозу для цінних, добре захищених цілей на відповідних відстанях, щоб ми могли гарантувати свою здатність домінувати на полі бою до 2028 року", - заявила вона.

Раніше Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж Туреччини зенітно-ракетних комплексів Patriot MIM-104E на загальну суму 3,5 млрд доларів.

Також РБК-Україна писало, що Венесуели направляються стратегічні бомбардувальники Ту-160 ВКР Росії, здатні нести ядерну зброю.