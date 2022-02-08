В США активизировали добычу сланцевой нефти по мере приближения цен к 100 долларам

Базовые цены в США на прошлой неделе превысили 93 доллара за баррель, увеличившись примерно на 65% за последний год и достигнув самого высокого уровня с 2014 года, когда сланцевая нефть наводнила рынок.

Некоторые руководители говорят, что нынешние высокие цены и относительно низкая стоимость услуг делают экономику добычи лучшей за последние годы. Фирмы делают делая ставку на то, что более высокие цены с избытком покроют растущие затраты на рабочую силу и оборудование.

"Экономика бурения сегодня лучше, чем когда-либо с начала сланцевой революции", - сказал Крис Райт, главный исполнительный директор Liberty Oilfield Services.

Активность возобновляет на нефтяных месторождениях, таких как DJ Basin в Колорадо, Powder River в Вайоминге, Haynesville в Луизиане и сланцевое месторождение Bakken в Северной Дакоте, которое в прошлом году потеряло свое место второго по величине нефтедобывающего региона США.

По данным аналитиков Cowen, бюджеты независимых производителей в США выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Среди вторичных месторождений богатое природным газом Haynesville является одним из немногих, полностью восстановивших добычу после падения цен на нефть в 2020 году.

"Если вы посмотрите на цены на нефть в Bakken, то заметите, что цена близка к 90 долларам за баррель", - сказал Боб Филлипс, исполнительный директор компании Crestwood Equity Partners, занимающейся трубопроводами. "Это случается не очень часто".