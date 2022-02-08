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У США активізували видобуток сланцевої нафти в міру наближення цін до 100 доларів

Автор: Олександр Білоус

Оскільки нафта в США піднімається до 100 доларів за барель, виробники в деяких дорогих сланцевих басейнах купують нерухомість і додають бурові установки. Роботи були припинені, коли ціни впали на початку пандемії два роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Базові ціни в США минулого тижня перевищили 93 долари за барель, збільшившись приблизно на 65% За останній рік і досягнувши найвищого рівня з 2014 року, коли сланцева нафта наповнила ринок.

Деякі керівники кажуть, що нинішні високі ціни і відносно низька вартість послуг роблять економіку видобутку кращою за останні роки. Фірми роблять ставку на те, що більш високі ціни з надлишком покриють зростаючі витрати на робочу силу та обладнання.

"Економіка буріння сьогодні краще, ніж будь - коли з початку сланцевої революції", - сказав Кріс Райт, головний виконавчий директор Liberty Oilfield Services.

Активність відновлює на нафтових родовищах, таких як DJ Basin в Колорадо, Powder River у Вайомінгу, Haynesville в Луїзіані і сланцеве родовище Bakken в Північній Дакоті, яке минулого року втратило своє місце другого за величиною нафтовидобувного регіону США.

За даними аналітиків Cowen, бюджети незалежних виробників в США зросли на 13% в порівнянні з минулим роком. Серед вторинних родовищ багате природним газом Haynesville є одним з небагатьох, повністю відновили видобуток після падіння цін на нафту у 2020 році.

"Якщо ви подивитеся на ціни на нафту в Bakken, то помітите, що ціна близька до 90 доларів за барель", - сказав Боб Філліпс, виконавчий директор компанії Crestwood Equity Partners, що займається трубопроводами. "Це трапляється не дуже часто".

Нагадаємо, Національний банк України підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.

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Нафта