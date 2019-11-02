В США аэропорт приостановил работу из-за угрожающей записки в самолете

Международный аэропорт Атланты (штат Джорджия, США) в субботу, 2 ноября, приостановил отправление и прием авиарейсов в связи с обнаружением записки угрожающего содержания на борту пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, направлявшегося в Даллас (штат Техас). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlanta news.

Сообщается, что незадолго до отъезда самолета от рукава записка угрожающего содержания была найдена на борту самолета American Airlines, который должен был совершить рейс в Даллас. Пассажиры покинули борт и повторно прошли проверку.

"Полицейские обыскали самолет и заявили, что внутри "все чисто". Причин для какой-либо угрозы не обнаружено, никто не был арестован", - добавила пресс-служба воздушной гавани.

Позже аэропорт возобновил работу в штатном режиме после отмены тревоги.

Напомним, в международном аэропорту "Мидуэй" в Чикаго незадолго после полудня произошел взрыв во время погрузки багажа в самолет мексиканской авиакомпании Volaris. Взорвалась одна из сумок. Полиция заявила, что сумка взорвалась на погрузочном ремне. Аварийные бригады отреагировали на взрыв бомбы.