У США аеропорт призупинив роботу через загрозливу записки у літаку

Міжнародний аеропорт Атланти (штат Джорджія, США) в суботу, 2 листопада, припинив відправку і прийом авіарейсів у зв'язку з виявленням записки загрозливого змісту на борту пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, що прямував в Даллас (штат Техас). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlanta news.

Повідомляється, що незадовго до від'їзду літака від рукава записка загрозливого змісту була знайдена на борту літака American Airlines, який повинен був зробити рейс в Даллас. Пасажири покинули борт і повторно пройшли перевірку.

"Поліцейські обшукали літак і заявили, що всередині "все чисто". Причин для якої-небудь загрози не виявлено, ніхто не був заарештований", - додала прес-служба повітряної гавані.

Пізніше аеропорт відновив роботу в штатному режимі після скасування тривоги.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту "Мідуей" в Чикаго незадовго після полудня стався вибух під час вантаження багажу в літак мексиканської авіакомпанії Volaris. Вибухнула одна з сумок. Поліція заявила, що вибухнула сумка на завантажувальному ремені. Аварійні бригади відреагували на вибух бомби.