В США 9-летнего ребенка обвиняют в массовом убийстве

Иллюстративное фото (FBI.gov)

Следствие считает, что ребенок намеренно устроил пожар, в котором погибли трое детей и двое взрослых

В США девятилетнему ребенку предъявлено обвинение в массовом убийстве после гибели пяти человек в пожаре в трейлер-парке в Иллинойсе. Об этом говорится в заявлении прокурора, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В результате пожара, который случился еще весной погибли пожилая женщина, мужчина, двое детей и годовалый малыш. Еще двоим людям удалось спастись.

По словам прокурора, никакой информации об обвиняемом обнародовано не будет, но гособвинение может подтвердить, что пожар не был случайностью..Прокуратура отмечает, что доказать в суде вину ребенка будет крайне трудно.

По классификации ФБР убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись столь юному фигуранту.

Как пишет The Guardian, адвокаты пытаются помочь ребенку избежать наказания, утверждая, что он действовал неосознанно.

«Девятилетние дети не знают, что Санта Клаус не существует. Они не знают, что люди умирают и не возвращаются к жизни. Я не знаю, могут ли девятилетние дети сознательно и намеренно совершить убийство», - считает адвокат.

Если школьника все же осудят, то в силу возраста его ждет пятилетний испытательный срок

Отметим, в США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности, так что теоретически ребенок в любом возрасте может стать фигурантом уголовного дела. В тех штатах, где возраст наступления ответственности установлен, он составляет 7-10 лет.

Напомним, 1 октября в Финляндии в городе Куопио студент колледжа вооруженный саблей и огнестрельным оружием ворвался в учебное заведение и устроил резню.

В результате нападения один человек погиб, еще девять получили ранения. Погибшей студенткой оказалась 23-летняя украинка.