У США 9-річну дитину звинувачують у масовому вбивстві

Ілюстративне фото (FBI.gov)

Слідство вважає, що дитина навмисно влаштував пожежу, в якій загинули троє дітей і двоє дорослих

У США дев'ятирічній дитині пред'явлено звинувачення в масовому вбивстві після загибелі п'яти осіб у пожежі в трейлер-парку в Іллінойсі. Про це йдеться в заяві прокурора, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

В результаті пожежі, яка сталася ще навесні загинули літня жінка, чоловік, двоє дітей і однорічний малюк. Ще двом людям вдалося врятуватися.

За словами прокурора, ніякої інформації про обвинувачуваного оприлюднено не буде, але держобвинувачення може підтвердити, що пожежа не була випадковістю..Прокуратура зазначає, що довести в суді провину дитини буде вкрай важко.

За класифікацією ФБР вбивство понад трьох осіб вважається масовим. Принаймні з 2006 року обвинувачення в масовому вбивстві не пред'являлися настільки юному фігурантові.

Як пише The Guardian, адвокати намагаються допомогти дитині уникнути покарання, стверджуючи, що вона діяла несвідомо.

«Дев'ятирічні діти не знають, що Санта Клауса не існує. Вони не знають, що люди вмирають і не повертаються до життя. Я не знаю, чи можуть дев'ятирічні діти свідомо і навмисно вчинити вбивство», - вважає адвокат.

Якщо школяра все ж таки засудять, то через вік його чекає п'ятирічний випробувальний термін

Зазначимо, у США в більшості штатів немає мінімального віку настання кримінальної відповідальності, так що теоретично дитина в будь-якому віці може стати фігурантом кримінальної справи. У тих штатах, де вік настання відповідальності встановлений, він становить 7-10 років.

Нагадаємо, 1 жовтня у Фінляндії в місті Куопіо студент коледжу озброєний шаблею і вогнепальною зброєю увірвався в навчальний заклад і влаштував різанину.

У результаті нападу одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення. Загиблою студенткою виявилася 23-річна українка.