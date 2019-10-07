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В США 50 тысяч рабочих General Motors вышли на забастовку

Новости » Общество   

Люди требуют лучших условий труда и зарплату

В Соединенных Штатах уже три недели бастуют почти 50 тысяч рабочих компании General Motors, требуя лучшей заработной платы и условий труда. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что это крупнейшая забастовка против автопроизводителя за последние 50 лет в США. Участники демонстраций считают, что владельцы компании получают миллионные прибыли в то время как сотрудники получают маленькие зарплаты.

В то же время, руководство сообщает, что из-за замедления глобальной экономики доходы компании падают.

Ранее кризис постигла компанию в 2008 году - тогда General Motors объявила себя банкротом, а работникам существенно урезали зарплаты и льготы. Теперь компания заявляет, что кризиса нет, однако прибыль последнее время начали падать.

Компания уже задумывается над тем, как начать изготовление электромобилей. А это потребует дополнительных инвестиций. Поэтому среди рабочих компании распространяются слухи, что автопроизводитель планирует закрыть в США 4 завода. Зато в Мексике, где оплата труда дешевле, мощности наращиваются.

Напомним, в сентябре забастовку на двое суток объявили сотрудники авиакомпании British Airways. Тогда компания отменила более 1,5 тысячи рейсов из Великобритании за один день. Пострадали около 280 тыс. пассажиров.

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